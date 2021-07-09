حمدان بن محمد: فخور بفريق عملي

دبي (الاتحاد)

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن فخره بفريق عمله لسرعة الاستجابة والتعامل بحرفية ومهنية مع حادث الحريق الذي شهدته إحدى حاويات سفينة في ميناء جبل علي.

وقال سموه: إن حكومة دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تبرهن على مرونتها وسرعة استجابتها للطوارئ والأزمات.

وفي تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دوّن سموه قوله: «فخور بفريق عملي لسرعة الاستجابة والتعامل بحرفية ومهنية مع حادث الحريق في إحدى حاويات سفينة في ميناء جبل علي.. برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. حكومة دبي تبرهن على مرونتها وسرعة استجابتها للطوارئ والأزمات».