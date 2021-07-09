سيف بن زايد: فخورون بفرق العمل والأطقم في الميناء

دبي (الاتحاد)

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «إننا فخورون بفرق العمل والأطقم في الميناء»، مشيراً إلى أن «ما حدث هو من الأمور الممكنة في ميناء بهذا الحجم يستقبل ملايين الحاويات والبضائع، وهو أحد المخاطر التي نادراً ما تحدث».

وأضاف سموه، في تصريحات خلال زيارة تفقدية لميناء جبل علي أمس، إن العمليات في الميناء لم تتوقف خلال الحادث، سواء باستقبال السفن أو تنزيل البضائع، مثمناً تغطية وسائل الإعلام التي جاءت إيجابية ومباشرة ودقيقة، وموجهاً الشكر للسلطات في الميناء والمواطنين والمقيمين على الجهد الجماعي.