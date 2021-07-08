«ألف للتعليم» تفوز بجائزة «الاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة»

دبي(الاتحاد)

أعلنت «ألف للتعليم»، عن فوز «منصة ألف» بجائزة «الاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة لأغراض التعليم» وذلك خلال حفل توزيع جوائز «كودي 2021» السنوية التي تمنحها جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات. وتكرم هذه الجوائز المرموقة الشركات التي تقدم تقنيات التعليم الأكثر ابتكاراً حول العالم. وقال جيفري ألفونسو الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «يسعدنا في «ألف للتعليم» حصولنا على جائزة «الاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة لأغراض التعليم» والمقدمة من قبل جوائز «كودي» المرموقة، حيث تعتبر هذه الجائزة ثمرة التزامنا المستمر بتطوير تجارب التعليم لجميع المتعلمين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة لجعل عملية التعليم أكثر شمولاً، لا سيما في بيئات التعليم عن بُعد».

وتوفر «منصة ألف» الحائزة على الجوائز تجارب تعليمية مخصصة لجميع الطلاب، ليتسنى لهم التعلم بالسرعة التي تناسبهم في أي وقت ومن أي مكان، كما إنها تتيح لهم طرقاً مبتكرة لفهم الدروس الصعبة وذلك عن طريق تجزئة المحتوى، إلى جانب استخدام تقنيات تعلم فعالة مثل الألعاب والأنشطة التعليمية الترفيهية. ومن خلال تحليل ملايين من نقاط البيانات، تقدم المنصة لأولياء الأمور والمعلمين رؤى شاملة حول الكفاءة والمهارات التي يتمتع بها كل طالب. من جهته، قال جيف جوزيف، رئيس جمعية صناعة البرمجيات والمعلومات: «نهنئ جميع الفائزين بجوائز «كودي 2021 للتقنيات التعليمية». وكما نعلم، ألقت جائحة «كوفيد-19» الضوء على أهمية خدمات ومنتجات التعليم القائمة على أحدث التقنيات، الأمر الذي جعل نسخة هذا العام من الجوائز تحتل مكانة خاصة بفضل المنتجات المتميزة التي شهدتها وتفوقت عما رأيناه خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية من عمر الجوائز».