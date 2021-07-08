مبادرة لإعادة تدوير الكتب المدرسية المستعملة

دينا جوني ( دبي)

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حملة إعادة تدوير الكتب المدرسية بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية ذات الاختصاص.

تستهدف المؤسسة في مبادرتها طلبة المدارس الحكومية في جميع المراحل الدراسية، وأولياء الأمور، والميدان التربوي، والمجتمع. ودعت «الإمارات للتعليم» جميع إدارات المدارس إلى تحفيز أولياء الأمور والطلبة والمجتمع للمشاركة والتفاعل مع المبادرة وتسليم الكتب المستعملة.

وقد أطلقت المؤسسة مبادرة إعادة تدوير الكتب المدرسية في جميع المدارس الحكومية، في إطار دعمها لاستراتيجية الدولة للتنمية الخضراء. وتساهم مبادرة إعادة تدوير الكتب المدرسية في تحقيق الأجندة الوطنية 2021 ومتطلبات محور «البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة» ومبادرة التحوّل الرقمي في الدولة وذلك من خلال الإدارة الأمثل للكتب المدرسية المستخدمة ومخلفاتها والتخلص الآمن منها بإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها لإعادة تصنيعها مرة أخرى وصولاً للهدف «صفر» أوراق في المؤسسة والمدارس بحلول العام 2023. كما يمكن استثمار عوائد المشروع المالية في تمويل الأنشطة الخيرية في المجتمع. وحددت المؤسسة دور مدير المدرسة، من ناحية التأكيد على أهمية الاحتفاظ بالكتب لتسليمها لاحقاً، وتحفيز وتشجيع الطلبة وأولياء الأمور للمشاركة، وتشجيع الطلبة على التعبير عن أهمية المبادرة وتوثيق ذلك، وتخصيص مكان لجمع وتخزين الكتب وفقاً لارشادات وتعليمات السلامة، وتكليف شخص أو فريق مسؤول لمتابعة عملية التسليم في المدرسة طوال فترة تنفيذ المبادرة. أما دور ولي الأمر، فهو الاحتفاظ بالكتب المدرسية، وتعبئة رابط التسجيل الخاص ببيانات تسليم الكتب، وتحفيز المعارف والأصدقاء وأفراد المجتمع بأهمية المبادرة من أجل الاستدامة وبيئة خضراء، وتحفيز وتشجيع الأبناء للمشاركة في المبادرة، وتسليم الكتب للمركز المحدد من داخل المركبات وعدم النزول من المركبة تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لجائحة كوفيد-19.

وحددت المؤسسة إجراءات واشتراطات تداول الكتب المدرسية المستخدمة خلال مراحل التسليم والتخزين والتجميع. وأكدت أنه يتوجب على الطلبة وأولياء الأمور ضمان تعريض الكتب المدرسية التي يتم تسليمها للمدارس للشمس لمدة يوم واحد على الأقل وتعقيمها قبل وضعها في أكياس بلاستيكية شفافة، وتعقيم الأكياس والتأكد من عدم لمسها إلا بعد ارتداء القفازات الواقية وتسليمها في مناطق الاستلام التي يتم إخطارهم بها وعدم تسليمها حال لمسها بالأيدي المكشوفة أو تعرض الأكياس للتلف أو اللمس من قبل أي شخص آخر. كما يتوجّب على إدارات المدارس والشركات المعنية باستلام الكتب المدرسية المستعملة عدم استلام الكتب في حال عدم استيفاء المتطلبات من قبل الطلبة وأولياء الأمور.

تدابير

يفترض بالمعنيين بتداول الكتب المدرسية المستخدمة في المدارس والشركات المتعاقد معها والطلبة وأولياء الأمور خلال كافة مراحل المبادرة بدءاً من عملية التجهيز والتغليف والتسليم والاستلام وحتى عمليات التجميع، الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنصوص عليها من قبل المؤسسة والسلطات المختصة والمعنية في الدولة بهدف الوقاية من فيروس كوفيد-19، ومنع انتشاره بما يشمل إجراء فحوصات PCR وصلاحيتها ضمن الأطر الزمنية التي يتم الإعلان عنها للسماح بدخول المدارس، والالتزام بمعايير السلامة الشخصية من ارتداء الكمامات والقفازات الواقية وتعقيم اليدين وتعقيم الكتب والأكياس المستخدمة لتسليمها والحاويات المستخدمة لتخزينها.