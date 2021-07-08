تعاون بين «زايد العليا» و«تنمية للاستشارات التعليمية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مشترك مع شركة تنمية للاستشارات التعليمية بشأن تطوير استراتيجيات التعليم لأصحاب الهمم، تهدف إلى تطوير عدد من المشاريع في مجال التعليم النوعي لأصحاب الهمم منها مشروع المعايير القياسية، ويتعلق بتصميم معايير لتقييم أداء مراكز الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم، بهدف الارتقاء بنوعية وفعالية أداء المراكز، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مؤسسة زايد العليا، وبما ينسجم مع المعايير العالمية للمساهمة في تعزيز الجودة والتميز في تعليم أصحاب الهمم.

وقع الاتفاقية عن المؤسسة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة تنمية للاستشارات التعليمية محمد خليفة كلفوت القبيسي رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر مراسم التوقيع التي أقيمت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد عدد من قيادات المؤسسة والشركة.

وقال الحميدان، إننا في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم نعمل على تطوير وتحسين الأداء المؤسسي من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لرفع مستوى الأداء بكافة مراكز الرعاية التأهيل التابعة للمؤسسة على مستوى إمارة أبوظبي.

ومن جانبه أوضح محمد خليفة القبيسى أن الشركة تهدف إلى تقديم برامج واستراتيجيات من شأنها رفع كفاية وكفاءة أصحاب الهمم في المجالات كافة، كما وتهدف الشركة إلى إعداد الكوادر علمياً وأدبياً، جنباً إلى جنب مع تقديم البرامج والخدمات والاستشارات للجهات المختصة بالتطوير التعليمي.