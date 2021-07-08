«القاسمية» و«التربوي» يبحثان التعاون

الشارقة (الاتحاد)

بحث الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية أوجه التنسيق، وتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة، والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج وتنمية الأدوار المشتركة لتطوير ونشر تعليم اللغة العربية.

جاء ذلك، خلال استقباله بمكتبه في مقر الجامعة بمدينة الشارقة الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، مبدياً ترحيبه بعقد هذا اللقاء المشترك، والعمل من أجل تكامل الجهود لفتح مسارات جديدة من العمل المشتركة في خدمة اللغة العربية، والعمل على تطوير أساليب تعلمها ونشرها والحفاظ عليها.

بدوره أشاد عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بدور الجامعة القاسمية، وإسهاماتها المشهودة كصرح تعليمي يخدم الطلبة الدارسين من مختلف أقطار العالم في رحاب كلياته الخمس، مشيراً إلى أن المركز يسعى دائماً إلى تعزيز التعاون مع الجامعة القاسمية وتنظيم البرامج المشتركة بما يحقق الرؤى المشتركة في العمل على النهوض بمستوى الأداء لتطوير اللغة العربية ونشرها وحمايتها ضمن أهداف المركز والجامعة.

واطلع الدكتور عيسى صالح الحمادي الدكتور عواد الخلف على أبرز برامج المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، خلال الدورة الحالية 2021/2022 والدراسات التي يجريها المركز في هذه الدورة، مشيراً إلى أن الدورة الحالية تتضمن حقائب وبرامج تدريبية لمعلمي اللغة العربية حول تطوير أساليب تعليم اللغة العربية، وتعلّمها وجائزة المكتب للتفوق في اللغة العربية ومناهزات اللغة العربية في نسختها الرابعة.