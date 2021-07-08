«دفاع مدني أبوظبي»: تمديد فترة التقديم لـ«جائزة أفضل مقطع توعوي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني للجمهور من طلاب المدارس والجامعات والكليات عن تمديد المشاركة في مسابقة جائزة أفضل «مقطع توعوي» في مجال الوقاية والسلامة من الحرائق إلى 10 أغسطس 2021 لإتاحة فرصة لأكبر عدد من الفئات المذكورة للمشاركة بالجائزة من خلال تقديم أعمال مميزة للتوعية.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين خلال شهر سبتمبر المقبل حيث ستقدم جوائز تصل إلى 30 ألف درهم موزعة بواقع 15 ألف درهم للفائز بالمركز الأول و10 آلاف درهم للثاني و5 آلاف درهم للفائز بالمركز الثالث. ودعت الهيئة الراغبين بمعرفة تفاصيل الجائزة زيارة الرابط الإلكتروني أو مسح «باركود الجائزة الظاهر في البوست» على الهواتف الذكية. جدير بالذكر أن المسابقة تأتي في إطار حرص الهيئة على تنفيذ توجهات حكومة أبوظبي بإيجاد بيئة مجتمعية آمنة ومستدامة تنعم بالسلامة والاستقرار بهدف تشجيع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد والكليات بالإمارة على إنتاج محتوى إبداعي لإثراء الثقافة التوعوية بمجالات الوقاية والسلامة من حوادث الحريق.