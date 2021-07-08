الراشدي يلتقي المراجعين بمركز شرطة الروضة

أبوظبي (وام)

تفقد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مركز شرطة الروضة واطلع على الخدمات والمبادرات المقدمة لخدمة المتعاملين وإسعادهم، ضمن مبادرة، في الميدان، الحكومية مشيداً بالتعاون المستمر مع الشركاء.

والتقى مدير قطاع الأمن الجنائي عدداً من المراجعين وقام بإنجاز معاملاتهم، مؤكداً الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم، وتحقيق رفاهية المجتمع من خلال العمل المستمر ونشر الجودة والتميز المؤسسي وتبني مبادرات تطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة. حضر الزيارة العقيد حمد عبد الله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة والعقيد طارش محمد الكعبي مدير مركز شرطة الروضة.