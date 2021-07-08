«الوطني» يبحث العلاقات البرلمانية مع المالديف

أبوظبي (الاتحاد)

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي مع معالي أيفا عبدالله نائبة رئيس مجلس الشعب لجمهورية جزر المالديف، سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

وأكد معالي النعيمي خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة ماليه على عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المالديف، مستعرضاً خلال اللقاء أبرز ملامح العلاقات الثنائية الإماراتية المالديفية، خاصة في مجال الاستثمار السياحي.

وتطرق الجانبان إلى آلية تطوير التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشعب المالديفي، والتأكيد على أهمية عقد اجتماعات ثنائية دورية لتبادل الخبرات، والتنسيق لتوحيد المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا في المحافل البرلمانية الدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبرلمانين والبلدين الصديقين.

من جانبها أثنت معالي إيفا عبدالله نائبة رئيس البرلمان المالديفي خلال اللقاء على العلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات والمالديف موضحة أنها تشهد نمواً مستمراً، ترجمة لحرص قيادتي البلدين على توسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة.