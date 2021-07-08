سفيرة الدولة ترحب بمشاركة الدنمارك في «إكسبو 2020 دبي»

كوبنهاجن (الاتحاد)

أجرت صحيفة «ذا كوبنهاجن بوست» في ملحقها الدبلوماسي لقاءً صحفيًا مع فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الدولة لدى مملكة الدنمارك، رحبت فيه بالمشاركة الرسمية للدنمارك في معرض إكسبو 2020 دبي، والتي جاءت نتيجة للعمل الدؤوب والمخلص لسفارة الدولة في كوبنهاجن منذ تأسيسها في عام 2017، واجتماعاتها المكثفة مع كبار مسؤولي قطاع الأعمال الدنماركي للترويج للـمعرض وتشجيع المشاركة الرسمية فيه. وأشادت بجهود التعاون المستمر مع جناح الأعمال الدنماركي والسفارة الدنماركية والقنصلية العامة في دبي للتغلب على جميع التحديات وتحقيق هذه المشاركة رغم تحديات جائحة كورونا العالمية.

كما أكدت السفيرة على استمرار دورها في الترويج للحدث العالمي الذي تعتقد بأنه فرصة مميزة لا يجب على الشركات الدنماركية تفويتها لعرض ابتكاراتها والترويج لريادتها في التحول الأخضر المستدام والحلول الذكية المبتكرة، حيث يتوقع أن يضم الجناح الدنماركي إضافة للشركات العملاقة ما يزيد على 1000 شركة من الحجم الصغير والمتوسط.

وحثت الجميع على الحضور والمشاركة في المعرض الذي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا العالمية. وقالت الصحيفة إن الحديث عن ريادة الإمارات في تمكين المرأة لا يمكن تجنبه إذا كانت ضيفة اللقاء باكورة العمل الدبلوماسي النسائي التي فتحت باب العمل في السلك الدبلوماسي للإماراتيات وأول سفيرة للدولة إلى الدنمارك.

وأضافت الصحيفة: وكجزء أساسي من ثقافتها الإماراتية في التمكين وتكافؤ الفرص، تستمر فاطمة خميس المزروعي كمصدر للإلهام والتشجيع لشابات اليوم، وتتطلع لاستقبال ماتيلدا روجرت مرشحة السفارة ذات الـ15 عامًا والفائزة في مبادرة «سفيرة ليوم واحد» بالتعاون مع السفارة البريطانية. واختتمت السفيرة اللقاء بالإعلان عن افتتاح الدولة للجناح النسائي في إكسبو 2020 تأكيدًا لحقيقة أن ازدهار المرأة يعني ازدهار البشرية جمعاء. وأكدت أن ذلك لم يكن ليتحقق في دولة الإمارات لولا دستورها الذي يضمن مساواة الحقوق بين الرجل والمرأة ورؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن تمكين الأمة يتحقق بتمكين نسائها.