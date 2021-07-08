شرطة أبوظبي تدعو السائقين والركاب إلى "ربط حزام الأمان" حفاظاً على سلامتهم

دعت شرطة أبوظبي قائدي المركبات، والركاب، إلى استخدام حزام الأمان، حفاظاً على سلامة الجميع، ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية.

وأوضحت الشرطة، أن غرامة عدم ربط حزام الأمان، أثناء القيادة، من قبل السائق قيمتها 400 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط مرورية، وغرامة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب قيمتها 400 درهم، حسب المادة رقم 51، التي نصت عليها اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178).

وذكرت أن تحرير مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، يهدف في المقام الأول، إلى المحافظة على سلامة مستخدمي الطرق، وتجنب الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.