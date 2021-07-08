"الاتحادية للموارد البشرية" تصدر تعميماً بشأن الدخول إلى الوزارات والجهات الاتحادية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم الخميس، عن عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي ستطبق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021.

وأوضحت الهيئة أنه لن يسمح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهة بدخول مقار الوزارات والجهات الاتحادية. ويستثنى من ذلك:

-المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات كوفيد19 المعتمدة في الدولة، أو الذي لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR صالحة لمدة لا تتجاوز عن 48 ساعة من تلقي النتيجة.

-الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لمدة لاتتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة.

و يستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم من هم دون سن 16 عاماً.