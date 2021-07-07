السيطرة على حريق بحاوية على متن سفينة بميناء جبل علي

دبي (الاتحاد)

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق اندلع في حاوية على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيس للميناء، دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه في «تويتر»: «إن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي....»، مؤكداً عدم وجود أي إصابات أو وفيات جراء الحريق، الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونقلت «قناة العربية» عن منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي قولها: إن إحدى الحاويات في السفينة كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال، وقد تم إخلاء طاقمها في الوقت المناسب. في موازاة ذلك، قالت سلطات ميناء جبل علي: إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

يشار إلى أن فرق الدفاع المدني بدبي تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية للتصدي لكل الحرائق، والتعامل معها بالكفاءة المطلوبة، فيما تعد مثل هذه الحرائق حوادث عرضية يرد حدوثها في كل مكان.