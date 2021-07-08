محمد بن راشد: سقف طموحات شباب الإمارات دائماً السماء

دبي (الاتحاد)

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدخول مجموعة من شباب الإمارات من القطاع الخاص قطاع الفضاء، وتمنى لهم التوفيق بعد إطلاقهم بنجاح أول قمر صناعي إماراتي لتتبع الحياة البرية، مؤكداً أن سقف طموحات شباب الإمارات دائماً هو السماء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تغريدته على حسابه سموه بموقع «تويتر» ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الإماراتي الاستثنائي تطلق بنجاح القمر الصناعي «غالب».. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية.. كل التوفيق لشركة «مارشال انتك» دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الإمارات دائماً هو السماء.