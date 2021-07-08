محمد العلي يكتب: تقدير لقائد حكيم

أبوظبي(الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أن منح دولة الفاتيكان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام «رجل الإنسانية»، هو تأكيد لدور سموه الرائد في تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوّة الإنسانية عالمياً وبين مختلف بني البشر.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن وسام «رجل الإنسانية»، الذي قلدته مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكد نهج التعايش والحوار والتسامح الذي تتبنّاه دولة الإمارات العربية المتحدة وسموه شخصياً، والذي تجلى بأجمل صوره عبر وثيقة الأخوة الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي، لتنشر قيم المحبة والخير والسلام في أرجاء العالم.

وأضاف أن هذا الاختيار صادف أهله بالفعل، وهو في الحقيقة ثمرة لجهد سموه المتواصل ودوره ومبادراته الإنسانية، كما يعكس تقدير المجتمع الدولي لدور الإمارات الرائد في مجال العمل الإنساني والإغاثي، خاصة خلال أزمة كورونا غير المسبوقة، حيث قدمت الدولة أكثر من 2000 طن من المساعدات الطبية لأكثر من 137 دولة، وهذا بالطبع ليس بالأمر الجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها، وإنما يأتي استمراراً لنهج القائد المؤسس.

وأكد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بات رمزاً عالمياً في مواقفه الإنسانية النبيلة في مختلف بلدان العالم، حيث أسهم في صنع السلام في العديد من مناطق العالم.