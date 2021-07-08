عمار النعيمي يكرم شيخة الهاشمي الأولى على مستوى الدولة «مدارس خاصة»

عجمان (وام)

كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الطالبة شيخة محمد سلطان الهاشمي من مدرسة الحكمة الخاصة بعجمان، والتي حصلت على المرتبة الأولى على مستوى الدولة بالمسار العام في التعليم الخاص بنسبة 99.1%.

وهنأ سمو ولي عهد عجمان لدى استقباله اليوم في ديوان الحاكم الطالبة شيخة محمد سلطان الهاشمي على تميزها وحصولها على المركز الأول في الثاني عشر على مستوى الدولة بالمسار العام في التعليم الخاص، معرباً عن تمنياته لها بتحقيق ما تصبو إليه في مسيرتها التعليمية، مؤكداً أن بنت الإمارات تثبت دائماً أنها على قدر المسؤولية. وأكد سموه أن التعليم هو الأساس في تقدم وتطور الأمم والارتقاء بالتنمية الشاملة في القطاعات كافة، وأن تفوق أبنائنا يدل على الإحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم وقيادتهم التي لا تدخر جهداً لتوفير كل الإمكانات، من أجل حصولهم على أعلى المستويات الدراسية والتعليمية لخدمة شعبهم والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بالجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة في مجال التعليم والتي أتت ثمارها في تفوق أبناء وبنات الوطن وتميزهم، داعياً الشباب من الجنسين للتسلح بالمعرفة والعلم والإسهام في بناء الوطن. من جانبها أعربت الطالبة شيخة محمد سلطان الهاشمي عن سعادتها بلقاء سمو ولي عهد عجمان وتهنئته لها بالنجاح، معربة عن بالغ الشكر والتقدير والامتنان على هذه اللفتة الكريمة التي تعكس حرص سموه على متابعة أبناء الوطن وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم والتقدم. وأكدت أن دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان سيكون دافعاً لها لمواصلة دراساتها العليا والاستمرار بالتفوق والتميز. حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.