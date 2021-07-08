5 مراكز حضرية تطبّق النقل المستدام في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، والمفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في دبي، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قطعت شوطاً كبيراً في التحول إلى مدينة مستدامة، تخدم الإنسان وترتقي بجودة الحياة، وتعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي، وتواكب التوجهات العالمية والمستقبلية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمته عبر تقنية الاتصال عن بُعد، في الجلسة الرئيسة لمنتدى موسكو الحضري (MUF) الذي يعقد سنوياً برعاية حكومة موسكو، ويعد المنتدى مناسبة عالمية لتجمع محافظي المدن العالمية الكبرى، والخبراء في التخطيط الحضري، لمناقشة المواضيع المهمة مع رواد القطاع العقاري في العالم.

وقال الطاير: إن خطة دبي الحضرية 2040 ترتكز على تطبيق مفاهيم النقل المستدام، الذي يتمحور حول الإنسان، من خلال إنشاء 5 مراكز حضرية رئيسة في المدينة، يتم فيها توفير أكثر من 80% من احتياجات السكان في محيط جغرافي يستغرق 20 دقيقة أو أقل، سيراً على الأقدام، أو باستخدام الدراجة الهوائية. كما سيتم تطوير مراكز خدمية متكاملة بكل مناطق دبي، والتركيز على رفع مستوى جودة الحياة.