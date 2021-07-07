مريم المهيري تشيد بمشروعات جامعة الإمارات في الأمن الغذائي

العين (وام)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات على أهمية تأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم العملية من خلال التدريب العملي لرفد قطاع الغذاء بالباحثين والكوادر المؤهلة المتواكبة مع تطلعات سوق العمل لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات.

وأشادت معالي مريم المهيري بمشروعات جامعة الإمارات العربية المتحدة في مجال الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، وأكدت أن الجهود التي تبذلها جامعة الإمارات في مجال الزراعة والغذاء تواكب توجهات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة الرامية إلى استشراف المستقبل، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز تحول دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال معالي زكي أنور نسيبة لمعالي مريم المهيري خلال زيارتها لكلية الأغذية والزراعة بجامعة الإمارات في مدينة العين التي التقت فيها بمجموعة من طلبة الكلية واطّلعت على المختبرات العلمية والبحثية.

حضر اللقاء الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتورة عائشة الظاهري، النائب المُشارك لشؤون الطلبة، والدكتور أحمد علي مراد، النائب المُشارك للبحث العلمي بالإنابة.

وتمّ خلال اللقاء بحث سبل التعاون المُشترك بين مكتب وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي وجامعة الإمارات في مجالات التغلّب على تحديات أمن واستدامة الغذاء، واستمعت معالي مريم المهيري إلى عرض تعريفي لطالبات كلية الأغذية والزراعة.