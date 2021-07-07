«دار البر» تطلق حملة الأضاحي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية دار البر، أمس، حملتها الخيرية الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، على نطاق موسع، لجمع التبرعات واستقطاب دعم المحسنين وأهل الخير.

وبين الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، أن الحملة السنوية تقضي هذا العام بتوزيع لحوم الأضاحي وكسوة العيد على المحتاجين والمستحقين في الدولة وخارجها، في دول عدة حول العالم، مستهدفة توفير 400 أضحية تذبح وتوزع داخل الدولة و5000 أضحية تذبح في الخارج وتوزع داخل الدولة، ليكون الإجمالي 5400 أضحية ضمن مشروع الأضاحي داخل الدولة بميزانية إجمالية بلغت مليوناً و812 ألف درهم، كما تنفذ جمعية دار مشروع الأضاحي خارج الدولة، مستهدفة هذا العام 3950 أضحية بميزانية إجمالية وصلت إلى مليون و206 آلاف و300 ألف درهم، يستفيد منها عدد كبير من المحتاجين والفقراء في «15» دولة حول العالم.