شرطة الشارقة تبحث الازدحام المروري بخورفكان

الشارقة (الاتحاد)

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، جلسة حوارية نظمتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية، حول الازدحام المروري الذي تشهده المنطقة، خلال العطل الرسمية والإجازات، وآلية التعامل معها، بهدف الحفاظ على سلامة الجميع.

حضر الجلسة العقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والمقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والدكتور راشد خميس عرب رئيس المجلس البلدي في مدينة خورفكان، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي الجهات المختصة بالمنطقة.

وثمّن اللواء سيف الشامسي، الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى ‏حاكم ‏الشارقة في مدينة خورفكان، والمشاريع السياحية التي تحتضنها المدينة، ‏وكان لها الأثر الواضح في ‏استقطاب شريحة واسعة من السياح والأهالي، ما جعلها محطاً للأنظار. وأكد قائد عام شرطة الشارقة على ضرورة العمل لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني بالمنطقة، والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تبني أفضل الممارسات والمقترحات، حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة.