المري يترأس اجتماع «القيادات التنفيذية» في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع السادس لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، بحضور اللواء عبد الله حسين خان أهلي مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، واللواء محمد العظب مدير مركز شرطة الخيالة، والعميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط، والمرشحين من أكاديمية شرطة دبي.

وفي بداية الاجتماع، استعرض الرائد الدكتور حمدان السمت، أمين سر مجلس القيادات التنفيذية، مستوى تنفيذ القرارات السابقة، وأجندة الاجتماع، والتي تضمنت عرضاً يوضح التكامل في مهام إدارة التفتيش الأمنية k9 مع قطاع البحث الجنائي، وتقرير ونتائج إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وتقرير إدارة المخاطر من مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، وعدداً من المواضيع.

واستمع معالي الفريق المري لعرض إدارة الـk9، والذي تضمن نتائج دور الإدارة في بسط السيطرة الأمنية في مناطق الاختصاص، بالتعاون مع مراكز الشرطة والإدارات العامة ذات الصلة.