شرطة الشارقة تناقش آلية التصرف بالأموال المتروكة

الشارقة (الاتحاد)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، المهندس دكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان وشؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بالإنابة، وثابث سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة.

وعقد الطرفان اجتماعاً، ناقشا خلاله عدداً من المواضيع أبرزها قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رقم 10لسنة 2021 بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في الإمارة، من خلال التنسيق ووضع آلية عمل لتنفيذه، والاتفاق على تسليم اللقطة والأموال المتروكة التي تقع تحت يد دائرة شؤون البلديات، إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة.