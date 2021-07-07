اجتماع اللجنة العليا للموارد البشرية التابعة لـ«تنفيذي الشارقة»

الشارقة (وام)

عقدت اللجنة العليا للموارد البشرية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعا في مقر دائرة الموارد البشرية باللية، برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة العليا للموارد البشرية. حضر الاجتماع عبدالله محمد سالم العويس، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الثقافة نائب رئيس اللجنة وعلي سالم عبدالرحمن المدفع، عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية وصلاح سالم المحمود مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف وأسماء راشد سلطان بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي وعبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية.

واحتفاء بمرور الاجتماع رقم 500 للجنة العليا للموارد البشرية وتتويجاً لإنجازاتها في دعم وتطوير الموارد البشرية الحكومية بإمارة الشارقة، قال الدكتور طارق سلطان بن خادم: إن الإنسان أصل التنمية وأساس الاستثمار.. كلمات قالها صاحبها، ولم يغفل عنها يوماً بل تبعها بخطط ورؤى تجسدت بالأفعال والخطوات الثابتة التي أشرقت بها شارقة الخير والعطاء، حتى أصبحت منارة للقاصي والداني، رؤية وضعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليتم العمل بها على كافة الأصعدة، ويمتد تأثيرها في العمل الحكومي، حتى تجلى ذلك في الاستثمار في الإنسان أولاً وأخيراً. وأضاف: إنه وفقاً لهذه الرؤية تم وضع الأنظمة والتشريعات الداعمة للموارد البشرية، وبذلت كل الطاقات والإمكانات للارتقاء بها، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وتوفير بيئات عمل محفزة للإبداع والابتكار والتطور المهني ورفع معدلات الإنتاج والرضا والسعادة، مواكبةً لمتطلبات التنمية الشاملة ودعم مسيرة النهضة في إمارة الشارقة.. كما انبثقت عن هذه الرؤية لجنة الخدمة المدنية لإمارة الشارقة التي بدأت بهذا الاسم لتصبح في العام 2016 اللجنة العليا للموارد البشرية، وتستمر نشاطاتها حتى اليوم، وهي لجنة دائمة تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتعد مرجعاً رسمياً للقرارات والأنظمة ذات الصلة بالموارد البشرية الحكومية. وأوضح بأن اللجنة تختص بدراسة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية، والنظر والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة إليها من الموظفين ورفع التوصيات بشأن ذلك كما تناقش الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الموارد البشرية بحكومة الشارقة وتطرح التوصيات الكفيلة بتحقيق الرفاه الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي للمواطن. والتي تأخذ حيز الدراسة والتطبيق لإقرار التشريعات والسياسات والأنظمة، مؤكدا على مساهمة اللجنة في تنفيذ قرارات وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والتعامل مع الأزمات ومعالجتها بمهنية وفقاً لطبيعة عمل اللجنة مع القوى العاملة بالإمارة. واطلع أعضاء اللجنة العليا للموارد البشرية على عرض مرئي حول أبرز إنجازات اللجنة منذ العام 2008 وحتى العام 2021، تمثلت في عقد 499 اجتماعا ودراسة 80 قرارا، وأصدرت 175 تعميماً وبلغ عدد الحالات القانونية التي تعاطت معها 912 حالة، وعدد التظلمات 316، والشكاوى 14 كما بلغ عدد الدراسات 288 والخطابات 1412.