«التغير المناخي والبيئة» تعتمد 25 مسلخاً جديداً من 12 دولة

دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن اعتمادها 25 مسلخاً جديداً من 12 دولة حول العالم، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، لتصدير اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها المجمدة والمبردة للدولة، ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، عبر تعزيز مرونة سلاسل التوريد للغذاء القادم من خارج الدولة، والتوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها.

وقال المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي: إن التوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها يمثل إحدى ركائز استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، حيث يتم العمل بشكل دائم على التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم لزيادة إعداد المسالخ المعتمدة فيها والمتاح لها التصدير للدولة، بناء على استيفائها معايير واشتراطات سلامة الغذاء، وكان عدد المسالخ المعتمدة قد بلغ 157 بنهاية العام 2020، يضاف إليها المسالخ الـ 25 الجديدة.

ويمثل تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة، حيث تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول، وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، وضماناً لالتزام هذه المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال تعمل الوزارة على ضمان وجود جهات معتمدة من قبل الدولة – في دول التصدير - للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة، وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة.

وفي حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال، والتأكد من ذلك من خلال التقييم الدوري للمسالح من قبل الفرق الفنية أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها بشكل فوري لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة بشكل عام.