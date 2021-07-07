«العليا للأخوة الإنسانية» تبحث التعاون مع السفير الألماني

أبوظبي (وام)

بحثت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية مع إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وعبدالصمد اليزيدي، أمين عام المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا التعاون في تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وقال المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، إن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تمد جسور التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات في مبادرات ومشاريع استراتيجية بهدف نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وتعزيز قيم التعايش والتسامح والمواطنة بين الشعوب والثقافات. وأكد أن دولة الإمارات تمثل أنموذجاً متميزاً في تطبيق ودعم قيم الأخوة الإنسانية على كل المستويات التعليمية والثقافية والصحية، وتبنيها مبادرة بيت العائلة الابراهيمية على أرض أبوظبي يمثل رسالة أمل لكل محبي السلام، مشيداً بدور ألمانيا في تعزيز السلام العالمي والتعايش، وخدمة القضايا الإنسانية، مشيراً إلى أن موقف ألمانيا في مكافحة التطرف والاسلاموفوبيا واستقبالها أعداداً كبيرة من اللاجئين خير شاهد على جهودها الإنسانية.

من جانبه قال السفير الألماني إن بلاده تدعم مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتتشاركها كونها تعزز قيم المساواة والعدالة وتدعو للتعايش وتقبل الآخر، معربًا عن تقديره لمبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وتحركاتها للتعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية، وتقديره لاحتضان أبوظبي لهذه المبادره المهمة.