«الاتحادية للموارد البشرية» تشارك في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية

دبي (وام)

شاركت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في المؤتمر الافتراضي الذي عقدته، المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان «دور الإدارة العامة العربية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا».

وتم خلال المؤتمر الذي شارك فيه معالي وزراء ورؤساء دواوين وأجهزة الخدمة المدنية العربية.. استعراض تجارب وخبرات وزارات وأجهزة الخدمة المدنية والمؤسسات الحكومية في التعامل مع جائحة كوفيد - 19.

ومثل الهيئة حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية، الذي أكد أن حكومة الإمارات اتخذت خطوات استباقية لتقويض تداعيات جائحة كوفيد - 19 على مختلف القطاعات الحيوية والاقتصادية، والتخفيف من وطأة تأثيرها على مختلف مناحي الحياة.

وقال إن الإمارات استشعرت بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمتعاملين عبر مختلف القنوات الإلكترونية والذكية، للتسهيل عليهم، ورفع مستويات السعادة لديهم موضحا أن الهيئة كانت شريكاً رئيساً في دعم جهود الدولة لتفشي جائحة كوفيد - 19، حيث اتخذت سلسلة إجراءات احترازية، كان لها أكبر الأثر في حماية موظفي الحكومة الاتحادية، وضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، ضمن بيئة عمل آمنة وسليمة. وتطرق خلال كلمته للحديث عن أبرز الجهود والإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتصدي لأزمة كورونا واحتواء تأثيراتها على منظومة العمل الحكومية ومنها «إعداد دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة، بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.