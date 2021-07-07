شرطتا عجمان وأم القيوين تحتفيان بالشعفار

عجمان (وام)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان حفل استقبال وتكريم متميز احتفاء بالفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الأسبق تقديراً لعطائه اللامحدود ومسيرته المتميزة في البذل والوفاء طوال خمسين عاماً قضاها في خدمة الوطن في وزارة الداخلية.

حضر حفل الاستقبال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والعميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة والعميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية والمديرون العامون ومديرو الإدارات ونوابهم وعدد من الضباط بشرطة عجمان إضافة إلى الفرقة الموسيقية العسكرية.

كما استقبل اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أمس الفريق سيف عبدالله الشعفار.

وألقى الفريق الشعفار كلمة بحضور عدد من ضباط القيادة أكد فيها أن الإنجازات الكبيرة التي تحققت ما كانت لترى النور لولا توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتظافر الجهود بين القيادات الشرطية مما جعل لوزارة الداخلية مركزاً مرموقاً على الصعيد المحلي والعالمي، بل وأصبحت كثير من الدول تنظر إلى دولة الإمارات كأنموذج واقعي لمدى التطور والارتقاء في العمل الأمني.