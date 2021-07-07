أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في تويتر أن «الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات»
وأكد أن «سلطات ميناء جبل علي: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء».
الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي pic.twitter.com/cQAVRDSa5c— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021