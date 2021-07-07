دفاع مدني دبي يسيطر على حريق في ميناء جبل علي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي في تويتر أن «الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات»

وأكد أن «سلطات ميناء جبل علي: اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء».