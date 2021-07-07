نسخة محسنـة من «سويتش» أكتوبر المقبل

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تطلق شركة «نينتندو» في أكتوبر المقبل النسخة المحسنة من وحدتها المحمولة للتحكم بالألعاب «سويتش»، في وقت شهد مزيداً من الإقبال على الألعاب خلال سنة جائحة كورونا.

وأوضحت الشركة اليابانية أن طراز «سويتش أوليد» الجديد يتميز بشاشة أكبر بنحو 18 سنتيمتراً، وسوف يطرح في السوق 8 أكتوبر بسعر 350 دولاراً.

ويوفّر الجهاز تحسينات من الناحية الجرافيكية، وسعة ذاكرة مضاعفة مقارنةً بالطراز السابق تبلغ 64 جيغابت، ويتضمن مسنداً قابلاً للضبط يتيح وضع وحدة التحكم على طاولة «تيبل توب مود»، بحيث يستطيع عدد من الأشخاص اللعب معاً.