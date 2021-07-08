«التنمية الأسرية» تطلق فعاليات ترفيهية للأطفال

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية فعاليات صيفية افتراضية، ضمن خدمة نادي أطفال وشباب الدار، تستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2021.

تركز فعاليات صيف نادي أطفال وشباب الدار لعام 2021 على تقديم مجموعة من الورش الترفيهية والتعليمية والتثقيفية للأطفال والشباب من عمر 6 سنوات إلى 18 سنة، بهدف تزويد الجيل الجديد بالفرص لتطوير علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتنمية مهارات ومواهب الأطفال والشباب، ودعم القدرات الإبداعية والابتكارية، والتعرف على الحقوق والواجبات والمسؤوليات الوطنية والأسرية والمجتمعية، وأيضاً التعرف على العادات الغذائية الصحية السليمة، بالإضافة إلى اكتساب المهارات السلوكية الإيجابية.

وتتضمن فعاليات النادي الصيفية ورشاً متنوعة لتنمية المهارات الاستثمارية لدى الأطفال والشباب، وتشجيعهم على الادخار والتوعية بأهميتها، ومنها ورشة: المدخر الحكيم، التاجر الصغير، استثمر بإبداع، بالإضافة إلى ورشة المرشد المالي. يساعد تحدي اللعب في تشجيع الأطفال والشباب على المنافسة وصولاً إلى أهدافهم وطموحاتهم، من خلال مجموعة من الألعاب الترفيهية التعليمية المسلية، والتي يتم تقديمها في شكل ورش وفعاليات مثل: أبطال السباق، نلعب بتحد، بطل المعرفة، بطل الألعاب.

وتعد فعالية «البرزة» بيئة اجتماعية للأطفال والشباب، حيث تسهم في استثمار أوقات فراغهم وتنمية مهاراتهم، من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية والرياضية والتقنيات الحديثة، بما يتوافق مع اهتماماتهم واحتياجاتهم.