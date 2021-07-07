«الإمارات للملكية الفكرية» تحتفل بتخريج 33 منتسباًً من 16 جهة

دبي (الاتحاد)

احتفل مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية بالتعاون مع محاكم دبي، وتحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بتخريج الدفعتين الرابعة والخامسة لدبلوم خبير ملكية فكرية صباح أمس، عبر الاتصال المرئي عن بعد، حيث تم تخريج (33) منتسباً للدفعتين من (16) جهة حكومية وخاصة، تلقوا تدريباً من (18) خبيراً معتمداً من داخل الدولة وخارجها.

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم في كلمته التي ألقاها خلال الحفل إلى أن الجمعية تهدف إلى تخريج جيل من الخبراء المؤهلين ليكونوا رواد وسفراء الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وقال عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد خلال الحفل «حرصت الدولة على إصدار تشريعات وقوانين حديثة للملكية الفكرية، حيث تم مؤخراً طرح مشروع قانون مطور للملكية الصناعية، ومن المرتقب أن يساهم في إحداث نقلة لتسريع وزيادة كفاءة عملية حماية براءات الاختراع وتطوير خدماتها وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة منها في الدولة، كما حرصت حكومة دولة الإمارات أيضاً على الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الصدد، في إطار عضويتها وشراكتها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، الأمر الذي يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للملكية الفكرية».