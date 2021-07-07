5 آلاف مستفيد من «الثقافة الإسلامية» بدبي

دبي (وام)

بلغ عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الثقافية والدينية التي نظمتها إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «عن بُعد» في كل من مركز المزهر وأم الشيف للثقافة الإسلامية خلال النصف الأول من العام الجاري 5513 مستفيداً.

وأشارت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة إلى أن عدد الدارسات في كل من المركزين بلغ 1383 دارسة، في حين بلغ عدد المستفيدين من «مبادرة تاريخنا لا ينسى» التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة 80.048 مستفيداً.

ولفتت الدكتورة حمدة أحمد المهيري مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية إلى نسب المشاهدة المرتفعة لمبادرة «تاريخنا لا ينسى» والتي وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 44 ألف مشاهدة وفي الربع الثاني إلى أكثر من 36 ألف مشاهدة نتيجة لشمولية المبادرة التي استهدفت المجتمع الإماراتي والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية.