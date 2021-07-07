لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تستعرض إنجازاتها ومبادراتها الجديدة

عقدت لجنة التنمية البشرية، المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لقاء افتراضيا برئاسة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء رئيس لجنة التنمية البشرية للجانب الإماراتي، والأستاذ الدكتور صالح بن إبراهيم القسومي وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية البشرية للجانب السعودي، بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين من الجانبين وممثلين عن القطاعات المشتركة.

تم خلال اللقاء عرض عدد من المشاريع المشتركة مع الجانب السعودي الشقيق ضمن إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومتابعة آخر مستجدات المشاريع القائمة بين الطرفين، وإبراز أهم الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة في مجالات التعليم والصحة والفضاء والرياضة والشباب والثقافة والإعلام والذكاء الاصطناعي.

كما جرى طرح المبادرات الجديدة، مثل استحداث الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية، والتي تهدف إلى تقديم تدريب افتراضي من خلال بيئة تفاعلية توظف تطبيقات التعلم الإلكتروني الذكي وفلسفاته المختلفة، وتحقق أهداف المنظومة التعليمية الحديثة الداعمة لديمومة التعلم مدى الحياة.

وتم مناقشة إطلاق ملتقى سنوي مشترك بين البلدين في مجال التدريب التقني والمهني، لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين، وتوقيع برنامج التعاون التنفيذي المشترك مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وأوضح المهندس عبدالرحمن الحمادي أن هذا اللقاء يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز أواصر التعاون والأخوة والتكاتف في مختلف الميادين وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع المشترك ينصبُّ في بَوْتَقَةِ الإحاطةِ والتركيزِ على رسمِ خطةٍ واضحةِ الملامح، من أجلِ دراسةِ المشاريعِ ذاتِ الأولويةِ مع مناقشةِ أثرها الإيجابي الكبيرِ والمرتقبِ على مستوى الدولتينِ في المجالات المختلفة، وهو تأكيدٌ أيضاً على مدى التزامنا بتطبيقِ وإنجازِ الخطةِ على أرضِ الواقعِ، وخلقِ مزيدٍ من الفرصِ الجديدةِ الفاعلةِ الرائدةِ لكافةِ الأطرافِ المُشاركة.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور صالح بن إبراهيم القسومي: نسعى من خلال هذا التعاون بين البلدين الشقيقين إلى الإسراع في ظهور المنجز الذي نفخر به من هذه اللجنة أمام القياديتين الحكيمتين، حيث نسعى لأن نكون داعمين لطموحاتهم في بناء منظومة فعالة ومتكاملة من نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان. وأشاد المشاركون في اللقاء بما تحقق من نجاحات كثمرة لهذا التعاون، مؤكدين أهمية الإصرار على إنجاز المبادرات واستمرار التكامل وعقد الاجتماعات الدورية، والتواصل المستمر للخروج بمبادرات نوعية وذات أثر ووفق المعايير.