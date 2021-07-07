رائدا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء يباشران تدريباتهما قبل الانطلاق إلى ناسا

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن رائدي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي باشرا تدريبهما الداخلي في المركز قبل انضمامها في ديسمبر المقبل إلى برنامج «ناسا رواد الفضاء 2021».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز اليوم لتقديم رائدي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء في أول إطلالة رسمية لهما عبر وسائل الإعلام.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قد أعلن عن أسماء رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دفعته الثانية في وقت سابق من هذا العام.

رائدا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء يباشران تدريباتهما قبل الانطلاق إلى ناسا



وتلقى مركز محمد بن راشد للفضاء 4305 طلبات للانضمام إلى البرنامج وخضع المتقدمون لعدة مراحل من التقييم والتأهيل وفقاً للمعايير الدولية قبل اختيار المرشحين النهائيين. ويخضع الرائدان حالياً لبرنامج تدريبي داخل مركز محمد بن راشد للفضاء تشمل تدريبات السباحة والغوص والتدريب على النجاة في مختلف الظروف والبيئات وتحسين القدرة على التحمل ودروس في الطيران وتعلم اللغة الروسية.

وسينتقل رائدا الفضاء إلى مركز جونسون للفضاء بمدينة هيوستن الأميركية في ديسمبر من العام الحالي للانضمام إلى برنامج «ناسا لرواد الفضاء 2021» كجزء من الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين.

رائدا الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء يباشران تدريباتهما قبل الانطلاق إلى ناسا

ويشمل برنامج التدريبات تأهيل محمد الملا ونورا المطروشي لإدارة مهام مختلفة في محطة الفضاء الدولية والتدرب على مهمات السير الفضائي خارج المحطة والبقاء لفترات طويلة في المحطة الدولية إضافة إلى التدرب على الأنظمة الرئيسة للمحطة والتحكم في الروبوتات والتدرب على الطيران بطائرات / T-38/ ومهارات اللغة الروسية وتدريبات أخرى تشمل دورات النجاة على اليابسة والماء وتمارين بدنية متنوعة.

وقال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء خلال كلمته في المؤتمر إن الدفعة الجديدة من برنامج الإمارات لرواد الفضاء تترجم سعينا المستمر نحو استكشاف الفضاء والقيام بمهمات مأهولة كما تشكل جزءاً من هدفنا المتمثل في تطوير قطاع الفضاء في دولة الإمارات وإعداد جيل من المهندسين والخبراء والباحثين الإماراتيين، معرباً عن تمنياته لرائدي الفضاء كل التوفيق والنجاح في كافة مهامهما المستقبلية.. وبجانب الدعم والتشجيع من قيادتنا الرشيدة ومن فريق المركز ومن المجتمع العلمي في الدولة ومن شعب الإمارات وتمتع محمد ونورا بمؤهلات مرموقة وشغف عال سيتمكنان من تحقيق الكثير من النجاح خلال البرامج التدريبية والتأهيلية التي سيخضعان لها خلال الشهور المقبلة.

وأضاف الشيباني: أعدكم بالكثير من اللقاءات المماثلة التي سنكشف فيها عن المزيد من الإنجازات ليس فقط على صعيد تأهيل وتدريب كوادرنا وإنما أيضاً فيما يتعلق بمبادراتنا السباقة ومشاريعنا الطموحة التي تضمن لدولة الإمارات خوض المنافسة بكفاءة واقتدار في قطاع الفضاء على المستوى الدولي.

من جانبه أشار سالم المري نائب المدير العام في مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء إلى آلية الاختيار والنتائج التي تمخضت عنها أهداف مركز محمد بن راشد للفضاء بما في ذلك دعم رؤية دولة الإمارات التي تركز على البحث العلمي والاستكشاف وترسيخ مكانتها كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة وتطوير فريق وطني من رواد الفضاء لتحقيق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.

وقال المري إن هذا الفريق سيسهم في بعثات استكشاف الفضاء العالمية من خلال تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وتعزيز ثقافة البحث العلمي وتشجيع الاستكشاف والابتكار بين شباب الإمارات والوطن العربي عموماً.

وأعرب محمد الملا رائد الفضاء الإماراتي الجديد عن فخره بتمثيل الدولة في مساعيها على المستوى العالمي لاستكشاف الفضاء وتطلع إلى أن يكون جزءاً من المهمة التالية إلى الفضاء لتعزيز مستقبل إنجازات الدولة في هذا المجال.

وقالت نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية: أتطلع بشغف للانضمام إلى برنامج ناسا لرواد الفضاء لعام 2021 حيث سألتقي رواداً من مختلف دول العالم نعمل معاً من أجل الخير للإنسانية ونستكشف معاً آفاقاً جديدة لم يصل إليها بشر من قبل.

الجدير بالذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء هو أحد المشاريع التي يديرها برنامج الإمارات الوطني للفضاء؛ ويحظى البرنامج بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات.