«التربية»: زيادة عدد جلسات «إمسات» العام المقبل واستقطاب فئات جديدة

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التجهيز لاختبار الإمارات القياسي «إمسات» للعام الدراسي المقبل 2021-2022، والذي سيتم فيه زيادة عدد جلسات الاختبار واستقطاب فئات جديدة من المستهدفين من الاختبار، بالإضافة إلى طرح حزمة جديدة من السياسات والخدمات.

فقد ختمت وزارة التربية والتعليم جلسات اختبار الإمارات القياسي والتي بلغ عددها في العام الدراسي الجاري 2020-2021 نحو 50 جلسة. وقد عقدت الجلسات في 265 مركزاً موزعاً على مختلف مناطق الدولة. وقد تقدّم للاختبار وفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم 100 ألف طالب وطالبة موزعين على أربع فئات مختلفة تضم طلبة الثاني عشر، وخريجي السنوات السابقة في التعليم العام، والراغبين في التوظيف، وطلبة الماجستير والدكتوراه.

و«إمسات» هو مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطبق على مجموعة من المراحل الدراسية. وتدار الاختبارات الوطنية في مراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو في مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.

وقد طبقت وزارة التربية العام الماضي اختبار «إنجاز» الذي يعدّ إحدى فئات اختبار الإمارات القياسي وهو إلزامي لجميع طلبة الثاني عشر. و«إنجاز» عبارة عن اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة. وقد أدى الطلبة في جلسات الاختبار التي عقدت خلال جائحة كورونا أربع مواد إلزامية هي اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات والفيزياء.