منصور بن زايد يستقبل القائم بالأعمال الإيراني

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم بمكتبه في قصر الوطن، الدكتور سيد محمد حسيني القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إلى جانب بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة.