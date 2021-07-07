شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الالتزام بالتدابير الوقائية لقضاء صيف "آمن"

دعت شرطة أبوظبي الجمهور والسائحين إلى إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لقضاء "صيف آمن" دون متاعب مؤكدة على ضرورة التزام مرتادي المراكز التجارية والأماكن الترفيهية المغلقة والمفتوحة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، مشددة على اتباع الإرشادات الضرورية لحماية الممتلكات الخاصة أثناء التمتع بالإجازة الصيفية خارج المنازل.

وأكدت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع وقسم الشرطة السياحية بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي استمرار الجهود في توعية الزوار والسياح وتقديم النصائح والارشادات لتأمين سلامة ممتلكاتهم قبل ترك المنازل .

ولفتت إلى أن أمن وسلامة المجتمع مسؤولية مشتركة ، ويتوجّب على شرائح المجتمع كافة، المشاركة والتعاون لمنع وقوع الجريمة، و الالتزام بالنصائح والارشادات الشرطية والأمنية لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم.

وحثت ملاك المركبات في حال الغياب، كأصحاب السيارات والقوارب والدراجات النارية، على ضرورة عدم إيقافها لفترات طويلة في الأماكن النائية أو المهجورة، وتركيب أجهزة إنذار بداخلها وتتبع لحمايتها، وعدم ترك المقتنيات الثمينة فيها بطريقة مكشوفة وظاهرة للمارة، وتأمين مرآب المركبات بسياج تقني آمن في حال تُركت بداخلها. وناشدت شرطة أبوظبي الجمهور عدم التردد في إبلاغ الجهات الشرطية المختصة في أي وقت بالاتصال على مركز القيادة والتحكم 999، مما يسهم في تعزيز مستويات الحماية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، ووقاية المجتمع من مخاطر الجرائم بشتى أنواعها.