صحة أبوظبي تحدّث مواقع التطعيم المجاني في الإمارة

أعلنت دائرة الصحة- أبوظبي تحديثها لمواقع التطعيم المجاني في إمارة أبوظبي. لقاح سينوفارم وفايز - بيونتيك متوفران في أكثر من 100 موقع في الإمارة.

وسيكون لقاح سينوفارم وفايزر -بيونتيك، متوفران بدون حجز موعد للمواطنين والمقيمين فوق سن ال 60 ولأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم. باقي الفئات يمكنها حجز موعد من خلال زيارة http://doh.gov.ae أو تطبيق "صحة" أو الاتصال 80050.

وسيتوفر لقاح فايزر - بيونتك أيضاً من خلال المواعيد المسبقة في مراكز التطعيم التابعة لمبادلة للرعاية الصحية. الحجز عن طريق البريد الإلكتروني mcv@telemed.ae أو اتصل بالرقم 8004959.