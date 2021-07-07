دليل للتعريف بالاستخدامات الإيجابية والسلبية لتكنولوجيا التزييف العميق

دبي(الاتحاد)

أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي «دليل التزييف العميق» ضمن مبادرات مجلس جودة الحياة الرقمية الذي يرأسه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدامات الإيجابية والسلبية لتكنولوجيا التزييف العميق، وتأثيرها على جودة حياة الأفراد، وتعريفهم بسبل الحماية من مختلف التحديات الناجمة عن الاستخدام غير الصحيح لهذه التطبيقات والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية التركيز على هذه الاستخدامات الإيجابية والمفيدة لمختلف التقنيات المتقدمة، وتعزيز وعي أفراد المجتمع بإمكانياتها الواسعة وتطبيقاتها المتنوعة وتعريفهم بأهم التحديات المستقبلية، وتوظيف المعرفة التكنولوجية في إيجاد حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.