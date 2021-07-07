محمد بن راشد: شكراً أخي عبدالله

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بجهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لمساهمته في إكسبو التي لم تتوقف. وقال سموه عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر: «عبدالله بن زايد.. مساهمته في إكسبو لم تتوقف.. منذ البداية وحشده لدعم دولي غير مسبوق لإنجاح فوزنا بالاستضافة.. وحتى قبل الإطلاق عبر متابعته اللمسات النهائية لاستقبال وفود رسمية وسياسية عالية المستوى من 192 دولة حول العالم … شكراً أخي عبدالله».