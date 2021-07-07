حمدان بن راشد شخصية العام التربوية لجائزة الشارقة

الشارقة (وام)

كرّم مجلس الشارقة للتعليم المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، ممثلاً في نجليه الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، والشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم، وذلك في قصر زعبيل بمناسبة اختياره شخصية العام التربوية لجائزة الشارقة للتميز التربوي بدورتها الـ 27 عن فئة الأفراد والمؤسسات الداعمة للتعليم.

وبهذه المناسبة قام الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، يرافقه الأمين العام للمجلس محمد أحمد الملا، بزيارة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، والشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم وتسليمهما درع التكريم، وأكد الكعبي أن الجائزة تشرفت باختيار المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الشخصية التربوية للجائزة لهذا العام، بعد مسيرة حافلة ترك خلالها بصمات واضحة في مجال التعليم والتربية، وقدم الغالي والنفيس من أجل خدمة الوطن في مجال التعليم.

وقال: إننا لم نفقد مآثر الراحل التي رسخها في نفوس أبناء وبنات الوطن من دعم وتمكين وتحقيق الازدهار للتعليم في كافة مراحله، فقد كان الراحل نموذجاً وطنياً في دعم التعليم وتمكينه من التطور والازدهار والمتتبع لمسيرته عبر عقود طويلة يلمس المبادرات والجوائز والمؤسسات التي تعمل على دعم روافد التعليم بصورة مباشرة وغير مباشرة.