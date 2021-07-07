تفاهم بين «زايد العليا» و«الأوقاف» لدعم أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتعزيز التعاون لدعم أصحاب الهمم، وتوفير احتياجاتهم في الشأن الديني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في المساجد لتمكينهم من أداء الصلوات بيسر وتعزيز ثقافة التعامل معهم وآلية تعليمهم القرآن الكريم، بالإضافة إلى تفعيل منصات الهيئة لتمكينهم من الاستفادة من البرامج والفعاليات المشتركة بين الجانبين، وترسيخ القيم الوطنية والدينية والتسامح والاعتدال، ودعم منتجات أصحاب الهمم بتوسيع دائرة انتشارها.

وقع الاتفاقية عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، ومحمد سعيد بخيت النيادي مدير عام الهيئة عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، بحضور عدد من قيادات المؤسسة والهيئة.

وبموجب الاتفاقية تُوفر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ترجمة فورية لخطبة الجمعة بلغة الإشارة للصم، من خلال توفير مترجم كل يوم جمعة في المسجد المحدد مع فريق التصوير للبث المباشر، وتنظيم دورات تأهيلية بلغة الإشارة ومهارات التعامل مع أصحاب الهمم لموظفي «الهيئة»، إضافة إلى طباعة الإصدارات الدينية الصادرة عن الهيئة بلغة برايل للمكفوفين.

ومن جانبها تراعي الهيئة عند تصميم المساجد ومرافقها والمواقف المخصصة لها المعايير والمواصفات التي تحددها «زايد العليا» لتمكين المصلين من أصحاب الهمم من أداء الصلاة بالمساجد واستخدام المرافق بيسر وسهولة، كما تنص الاتفاقية أن تخصص الهيئة تصاريح حج سنوياً لعدد من أصحاب الهمم لأداء الفريضة مع مرافقيهم.

ورحب عبد الله الحميدان بإبرام اتفاقية التعاون مع الهيئة، وأشاد مع بتعاونها مع المؤسسة في أكثر من مناسبة.

وثمّن الدور الحيوي الذي تقوم به في الخطاب الديني بالدولة ترسيخاً لمبدأ الوسطية، ونشر مبادئ الإسلام السمحة، والثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني لفئات المجتمع.

نهضة حضارية

أشاد محمد سعيد النيادي بالاهتمام الكبير من الدولة وقيادتها الرشيدة بأصحاب الهمم وتوفير كل متطلباتهم، بما يمكنهم من أداء دورهم في المجتمع، والمساهمة في النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة، مثمناً الجهود المقدرة والملموسة التي تقوم بها مؤسسة زايد العليا في رعاية أصحاب الهمم، والارتقاء بهم في شتى المجالات.