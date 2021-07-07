نهيان بن مبارك يشيد بمستوى العلاقات مع البحرين وسنغافورة

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير البحرين لدى الدولة، وفاسواني كمال رام شاند سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة. ورحب معاليه في بداية اللقاء بسفير مملكة البحرين، وأكد رسوخ العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين دولة الإمارات، ومملكة البحرين وتطورها في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالخير على شعبيهما. كما رحب معاليه بسفير جمهورية سنغافورة، ونوه بعمق العلاقات الاستراتيجية المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة وتطورها المستمر، والذي حقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات لصالح مواطني الدولتين الصديقتين.

وبحث معاليه مع سفيري البلدين سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، لا سيما التسامح والتعايش، تعزيزاً لمبادئ الأخوّة الإنسانية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الازدهار العالمي لخير الإنسانية جمعاء، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وناقش اللقاء سبل مواجهة جائحة كوفيد-19 على المستوى الدولي، وآثارها على المجتمعات العالمية، والتجارب الدولية المتميزة في هذا المجال، لا سيما التجربة الإماراتية الرائدة.

وعقب اللقاء أعرب سفير مملكة البحرين عن سعادته بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووصفه بأنه كان مثمراً للغاية، وتناول الروابط الأخوية التي تجمع الإمارات والبحرين، إضافة إلى التعاون المشترك في المجالات كافة.. وأكد أن دولة الإمارات تملك تجارب رائدة في مجال التسامح، إضافة إلى تجربتها في مواجهة جائحة كورونا.

من جانبه، أكد فاسواني كمال رام شاند حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وانطلاقها إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات، مؤكداً دور الإمارات الرائد عالمياً في تعزيز قيم السلام العالمي، وصولاً إلى الاستقرار والازدهار، وذلك انطلاقاً من مبادئها الراسخة في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش التي باتت نموذجاً ملهماً في العلاقات الإنسانية بين دول العالم.