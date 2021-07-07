«الفجيرة الخيرية» تطلق مشروع الأضاحي وكسوة العيد

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية عن إطلاق مشروع حملة الأضاحي داخل الدولة وخارجها، وتوزيع كسوة العيد وسلة الفواكه على الأُسر المتعففة والأيتام، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإمارة والجهات الخارجية الرسمية.

ويتوقع أن تستهدف حملة الأضاحي 2500 مستفيد، وإيصال مساعداتها إلى المسجلين في قوائم الجمعية.

وقال محمد الملا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إنها حددت قيمة الأضحية بـ 495 درهماً داخل الدولة، و350 درهماً خارج الدولة، بينما قيمة سلة الفاكهة بـ 100 درهم، وكسوة العيد 40 درهماً وكسوة دائمة للأيتام 500 درهم.

وأشار الملا إلى أن الجمعية تقوم بشراء الأضاحي المطابقة للشروط الصحية والشرعية، والخالية من العيوب والأمراض، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بلدية الفجيرة، مؤكداً أن الحملة تتضمن عدة مبادرات خيرية وإنسانية، بتكلفة تقديرية، تصل إلى 850 ألف درهم، متطلعاً إلى مساندة المحسنين وأهل الخير في دعم الحملة وتغطية شريحة المحتاجين كافة.