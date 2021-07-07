نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلبة ثانويات التكنولوجيا التطبيقية

أبوظبي (وام)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الاحتفالات الافتراضية التي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، بمناسبة تخريج 1403 مواطنين ومواطنات يمثلون الدفعة الجديدة من خريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة «أبوظبي التقني».

كما حضر الاحتفالات معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والدكتورة نوال خليفة الحوسني المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «ايرينا»، ومحمد عبدالجليل الفهيم رئيس مجلس أمناء جائزة عبدالجليل الفهيم للتفوق العلمي، وهزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي.

وضمن الدفعة خريجو برنامج العلوم المتقدمة الذي يضم تخصصات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والهندسة والابتكار وعلوم الصحة المساندة، وخريجو المسار العام تخصصات الهندسة التطبيقية والتكنولوجيا والطيران وعلوم الصحة المساندة والتجارة والمحاسبة والإنتاج الإعلامي الإبداعي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «نبارك لخريجي وخريجات ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، وأتقدم إليكم جميعاً بالتهنئة على استكمال متطلبات التخرج، وأتمنى لكم كل خير وفلاح، وأن يكون الإتقان والعمل الجاد والمخلص هو المنهج الأساسي الذي يوصلكم إلى تحقيق كل أهدافكم في الحياة، والتي لا تنفصل عن أهداف هذا الوطن وطموحاته، وأن تكونوا مثالاً للشخصية المتكاملة التي تتزود بالقيم والمبادئ والقواعد والسلوك التي يمثل أساس مسيرة هذا الوطن المعطاء، وأن تكونوا باستمرار على قدر ثقة وطموحات القيادة الرشيدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يؤكد في كل مناسبة أنكم أهل للمسؤولية، وأن عليكم أن تتسلحوا دائماً بالعلم والمهارات والخبرات».

من جانبه قال معالي حسين بن إبراهيم الحمادي: إن الخريجين يمثلون كوكبة جديدة من الطلبة المتميزين والمبدعين تنضم إلى قوافل التخريج المتتالية من أبرز المؤسسات التعليمية الوطنية التي قدمت ولا تزال تقدم نخبة من الكفاءات الوطنية في تخصصات تشكل محور ارتكاز التحول نحو اقتصاد المعرفة المستدام، ومعول بناء التنمية الاقتصادية الشاملة على مدار سبعة عشر عاماً كنا فيها شاهدين على عظمة الإنجاز وفخورين بأبنائنا الخريجين الذين يتسابقون نحو خدمة ورفعة وتقدم الدولة.

وأضاف معاليه أن النجاح الذي تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل كان نابعاً من قرار حكيم ينبثق من رؤية عميقة وسديدة وفكر استباقي يبعثُ فينا الفخرَ والاعتزاز، حيث وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتأسيس قاعدة تعليمية ومنظومة متميزة للتعليم الفني والتقني لتكون حاضنة لصناع المستقبل، من علماء ومهندسين وتقنيين على مستوى عال من المهنية في مجالات حيوية.

وتوجّه معالي عبدالله بن طوق المري بالتهنئة إلى الخريجين مؤكداً أنهم يشهدون اليوم مرحلة مهمة في مسيرتهم التعليمية. وقال بن طوق: إنها محطة تواصلون منها رحلة التعليم الأكاديمي والعالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة، ونحن نثق بأنكم أهل للريادة والتميز، وتحقيق الإنجازات فأنتم الرهان الحقيقي والاستثمار الأهم لبناء الإمارات المستقبل، وهذا ما تؤمن به قيادتنا الرشيدة، وأدعوكم لمواصلة الجد والعمل واستكمال مسيرة العلم لتحقيق طموحاتكم، وأشجعكم على التركيز على مهارات المستقبل لتكونوا قادة ورواداً في ميادين العلم والتطور والتكنولوجيا.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي: يسعدني، ويشرفني أن أشارككم في هذه الفرحة والانتقال إلى مرحلة جديدة مرحلة التعليم العالي، ومن خلال عملي السابق في هذا القطاع أؤكد لكم أنها مرحلة شائقة ستكونون فيها صداقات جديدة وستتخصصون في مجالات مختلفة ونتأمل أنه بعد سنوات مقبلة تلتحقون بسوق العمل في جهات عديدة كما أن هناك فرصة كبيرة للكثيرين منكم للقيام بمشاريعكم الخاصة ريادة الأعمال اليوم هي فرصة ذهبية لجميع مواطني الدولة، كل من يحلم بفكرة أو بمشروع.

فرحة

قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: إن فرحة الوطن تكتمل بكم وبتميزكم، وفي هذا اليوم لا يسعني إلا أن أتمنى لكم كل التوفيق في مسيرتكم العلمية والعملية المقبلة ثقتنا بكم عالية، فالوطن ينتظركم وينتظر إبداعاتكم أمنياتي لكم بمزيد من التفوق والنجاح في مسيرتكم القادمة، ونفخر بإنجازاتكم وبروح الشباب التي توجد لديكم والتي ستعزز إنجازات دولة الإمارات، وبالأخص لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة.

الأساس الراسخ

قال الدكتور مبارك سعيد الشامسي: إن القيادة الرشيدة هي الأساس الراسخ لكل نجاح وتميز في منظومة «أبوظبي التقني» التي تواصل التطوير في كافة عناصرها، بما يرتقي بتوجيهات القيادة الرشيدة، وطموحات الوطن التي لا حدود لها، لافتاً إلى أن مجموع خريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية منذ إنشائها عام 2005 بلغ حتى الآن 17300 منهم 5094 مواطناً، و12206مواطنات يمثلون نخبة رائدة من الكفاءات الوطنية المتمكنة والمتخصصة في كافة المجالات، والقادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد المعرفي والخطط الاستراتيجية للدولة في حاضرها ومستقبلها القريب والبعيد.

مستويات راقية

قال عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة إن خريجي ثانويات التكنولوجيا التطبيقية 2021 البالغ عددهم 1403 يمثلون الدفعة الرابعة عشرة من الشباب، وعددهم 792 طالباً مواطناً منهم 588 من خريجي المسار المتقدم و204 من المسار العام.

كما تمثل الدفعة العاشرة من الفتيات البالغ عددهن611 طالبة مواطنة منهن 417 طالبة خريجة المسار المتقدم، و194 خريجة المسار العام، وهو الأمر الذي يشير إلى ارتفاع عدد خريجي المسار المتقدم بما يؤكد المستويات الراقية والمتقدمة لمخرجات أبوظبي التقني.