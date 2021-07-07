«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترحات لجنة احتفالات اليوم الوطني الـ 50

الشارقة (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة المدرجة على جدول أعماله، والرامية إلى تطوير العمل الحكومي وتوفير أفضل الخدمات والمرافق في كافة مدن ومناطق الإمارة.

واعتمد المجلس مقترحات لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت المقترحات أبرز الفعاليات الرئيسية التي تعكس مشاعر الفرح والاعتزاز بالاتحاد وإنجازاته التي شملت كافة أرجاء الدولة، وتحيي ذكرى القادة المؤسسين وجهودهم في توحيد الدولة.

وستتضمن الفعاليات أمسيات وكرنفالات فنية وغنائية وورش عمل ومعارض وأعمالاً مرئية وغيرها من الفعاليات، ووجه المجلس بضرورة تنوع الفعاليات والاحتفالات لتشمل كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتتناسب مع كافة شرائح المجتمع.

واطلع المجلس على جهود دائرة التنمية الاقتصادية حول توفير بيانات المستفيد الحقيقي للمنشآت ونسب الامتثال لهذه الخطوة التي تعزز من جهود الدولة على وجه العموم والإمارة على وجه الخصوص في تطوير الأنظمة الرقابية المالية في مواجهة جرائم غسل الأموال.

وتضمنت جهود الدائرة إنجاز أكثر من 85 ‎%‎ من الفئة المستهدفة في مدة زمنية قصيرة بما يدل على جودة آلية العمل المتبعة والتجاوب الكبير من مختلف المنشآت المسجلة لدى الدائرة.

كما اعتمد المجلس مجموعة من المقترحات التي تدعم البيئة الاقتصادية، وتحفز كافة القطاعات التجارية والصناعية وتوفر لرواد الأعمال والشركات الخدمات المتميزة.