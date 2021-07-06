البواردي يلتقي سفيرة أستراليا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع صباح أمس هايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة والوفد المرافق لها بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباطها ومسؤوليها.

ورحب معاليه بالسفيرة الأسترالية وأكد عمق العلاقات بين الإمارات وأستراليا في مختلف المجالات وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون العسكري وسبل تطويرها بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبها أشادت سفيرة أستراليا لدى الدولة بما حققته دولة الإمارات من تقدم وتطور ملحوظ يعد أنموذجاً رائداً ومتقدماً بالنسبة لدول المنطقة، وأكدت حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.