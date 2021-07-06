أمطار غزيرة على أم غافة ومناطق في العين

محمد البلوشي (العين)

هطلت على منطقة أم غافة في العين، مساء أمس، أمطار غزيرة استمرت قرابة ساعة مصحوبة بالرياح، في حين هطلت أمطار متفاوتة على مناطق متفرقة شملت الهير، والظاهر والصاع، بالإضافة إلى المناطق الحدودية القريبة الواقعة في سلطنة عمان الشقيقة، مثل محضة وطريق وادي الجزي والتي تأثرت بتشكيلات من السحب المطيرة التي أثرت على جبال الحجر الغربي.

وقال المواطن سعيد النيادي أحد سكان منطقة أم غافة: «إن الأمطار التي هطلت على المنطقة بدأت في الساعة الثالثة والنصف مساء تقريباً، واستمرت حتى الخامسة واتسمت بالغزارة، ما أدى إلى جريان المياه في الشوارع والطرقات وسط فرحة أهالي العين الذين استبشروا خيراً بها».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحواً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.