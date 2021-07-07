الإمارات تشارك في اجتماع «التنين» السنوي بلندن

لندن (وام)

ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وفد وزارة الدفاع في اجتماع مجموعة التنين السنوي الذي عقد في مبنى لانكستر هاوس الشهير بالعاصمة البريطانية لندن بدعوة من الجنرال السير نيك كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني وبمشاركة رؤساء أركان وممثلين عن كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب الجنرال السير نيك كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني بالحضور، وقال: إن الاجتماع يعد فرصة مهمة لمناقشة التحديات المشتركة، ومشاركة أفضل الممارسات وإلقاء نظرة على كيفية رسم نهج مشترك للمستقبل إلى جانب توطيد شراكاتنا العميقة مع حلفائنا لمواجهة التهديدات المشتركة للأمن الإقليمي والعالمي. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي المشترك بين الدول المشاركة للتصدي لمختلف التحديات والتهديدات التي تحيط بالمنطقة من خلال توحيد مفاهيم العمل المشترك الموحد الذي يسهم في عمليات مكافحة الإرهاب والقرصنة والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.