«صحة» وجامعة خليفة تطلقان برنامج شهادة الأبحاث السريرية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، برنامج شهادة الأبحاث السريرية (KU-CRC)، بهدف تقديم أساسيات الكفاءة والمهارة اللازمة للأطباء لإجراء الأبحاث السريرية بالاعتماد على مشروع مؤسسي بحثي حقيقي يتيح لهم التدريب العملي وبناء الخبرة داخلياً.

وتم تصميم برنامج التدريب، الذي يستمر لستة أشهر، على مستوى عالمي ليستفيد منه ممارسو الرعاية الصحية، ويشمل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الطبية المساعدة، المحترفين المتعاونين في دعم الخدمات الصحية، حيث سيتم في البداية استهداف الأطباء المقيمين من عدة منشآت صحية، على أن يتاح في المستقبل لجميع فئات المهن الطبية من المهتمين بالأبحاث السريرية، والذين يطمحون إلى تحسين مهاراتهم وتطوير معارفهم في هذا المجال.

وقال الدكتور أنور سلّام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»: «نفخر في «صحة» بشراكتنا مع جامعة خليفة في أفضل البرامج التدريبية لكوادرنا العاملة، مع هدف شامل يتمثل في تحقيق أفضل معايير الأبحاث والمنشورات، وتعزيز القيمة العلمية للأبحاث في «صحة» وفي جميع أنحاء دولة الإمارات».

من جهته، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يسعدنا أن نعمل بالشراكة مع كل من شركة «صحة» ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث تم تصميم هذا البرنامج بهدف تحقيق الفائدة للأطباء المقيمين من خلال مساعدتهم في اكتساب المعرفة كجزء من التزامهم بالتعلم، وإثراء معلوماتهم المهنية، وتمكينهم من المشاركة في البحوث، للمساهمة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في الدولة». وبدوره، قال الدكتور خوان أكونا، مدير البرنامج في جامعة خليفة: «يُشكل التعليم في مجال الرعاية الصحية جزءاً محورياً من استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء الكفاءات الطبية في المستقبل. ومن خلال تعاوننا مع كوادر «صحة» وتزويدهم بالخبرات في مجال الأبحاث السريرية، سنسهم في وضع خبراء الشبكة وأخصائييها في مستوى متميز على المستويين الإقليمي والدولي، وسيعتمد البرنامج على نهج مركز وشامل ومنهجي للأبحاث، وتزود المشاركين بالدعم اللازم لتحليل الدراسات السريرية المتوفرة، إلى جانب إتاحة المجال أمامهم لنشر أبحاثهم الخاصة».

كما أكّد الدكتور غانم الحساني، مدير الشؤون الأكاديمية في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، على الأهمية التي توليها شركة «صحة» لتزويد الكوادر الطبية بأحدث المهارات وأفضل الممارسات في الرعاية الصحية.